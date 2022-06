02.06.2022 ( vor 5 Stunden )



Seit Jahren lagern US- Seit Jahren lagern US- Atomwaffen in Deutschland. Mit dem Krieg in der Ukraine rückt das Thema wieder auf die Agenda der Politik. Doch was sagt die Bevölkerung? Hier gehen die Meinungen auseinander. Mehr als die Hälfte der Deutschen spricht sich dafür aus, dass US-amerikanische Atomwaffen in Deutschl 👓 Vollständige Meldung