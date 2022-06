03.06.2022 ( vor 2 Stunden )



Der Chef der Deutschen Bahn klagt über zu große Last auf den Schienen. Grünen-Politiker und Verkehrsexperte Anton Hofreiter hat keinerlei Verständnis. Auch gegen den Verkehrsminister teilt er aus. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter übt scharfe Kritik an Bahn-Chef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing. In einem Interview mit dem "Spiegel" stellt Hofreiter gar die Eignung von Lutz a... 👓 Vollständige Meldung