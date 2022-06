05.06.2022 ( vor 6 Stunden )



Zuletzt kamen nur noch etwa 59 Prozent aller Fernzüge der Deutschen Bahn pünktlich an. Das zeigt eine Analyse des "Spiegel". Und: Eine Region in Deutschland ist besonders von Verspätungen betroffen. Seit Jahren wird die Deutsche Bahn für Unpünktlichkeit und ausfallende Zugverbindungen kritisiert. Wä Zuletzt kamen nur noch etwa 59 Prozent aller Fernzüge der Deutschen Bahn pünktlich an. Das zeigt eine Analyse des "Spiegel". Und: Eine Region in Deutschland ist besonders von Verspätungen betroffen. Seit Jahren wird die Deutsche Bahn für Unpünktlichkeit und ausfallende Zugverbindungen kritisiert. Wä 👓 Vollständige Meldung