07.06.2022 ( vor 6 Stunden )



Kalkar/Kleve (dpa) - Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in einem Umspannwerk in Kalkar war die gesamten Stadt am Niederrhein (Kreis Kleve) zeitweise ohne Strom. Ein Mitarbeiter einer Partnerfirma des Verteilnetzbetreibers Westnetz sei ums Leben gekommen, bestätige eine Sprecherin des Unternehmens de Kalkar/Kleve (dpa) - Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in einem Umspannwerk in Kalkar war die gesamten Stadt am Niederrhein (Kreis Kleve) zeitweise ohne Strom. Ein Mitarbeiter einer Partnerfirma des Verteilnetzbetreibers Westnetz sei ums Leben gekommen, bestätige eine Sprecherin des Unternehmens de 👓 Vollständige Meldung