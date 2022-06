Ein Auto rast in Berlin in eine Menschenmenge – die Tat schockiert und verunsichert ganz Deutschland. Wie gut ist die Sicherheitslage in Bremen? Speziell auf...

Berlin (dpa) - Millionen Menschen kennen den Ort in Berlin, an dem sich das Leben für einige am Mittwoch schlagartig verändert - das gilt besonders für eine...

Ein 29-Jähriger rast mit seinem Auto in eine Schulklasse eine Lehrerin stirbt, mehrere Menschen kämpfen um ihr Leben. Das Motiv ist unklar, die Tat weckt...

„Man kann sich schwer vorstellen, dass jemand ohne Absicht zwei Mal auf den Bürgersteig rast“ In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Eine Person starb und mehrere wurden verletzt. Wolfgang Büscher von WELT Investigativ konnte näher an den...

