10.06.2022 ( vor 3 Stunden )



Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht für Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr. Die Länderkammer stimmte am Freitag mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit einer Grundgesetzänderung zu. Das Milliarden-Programm zur Aufrüstung der Bundeswehr kann anlaufen. Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat die dazu notwendige Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Damit dürfen unter U... 👓 Vollständige Meldung