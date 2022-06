11.06.2022 ( vor 6 Stunden )



Berlin (dpa) - In der Debatte um den umstrittenen Begriff "Die Berlin (dpa) - In der Debatte um den umstrittenen Begriff "Die Mannschaft " für die deutsche Fußball -Auswahl hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff eine Entscheidung gefordert, "die danach intern nicht mehr zur Diskussion gestellt wird". Das sagte der 54-Jährige im Interview der "Welt am Sonntag". Man wiss 👓 Vollständige Meldung