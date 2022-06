OK.de [News] - Seit Wochen dringt die Ukraine auf einen Besuch des deutschen Kanzlers. Nun könnte er einem Medienbericht… https://t.co/c8F6jArZB1 vor 21 Stunden mona RT @BERLINER_KURIER: Eine Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ukraine steht einem Medienbericht zufolge kurz bevor. Macron und Dragh… vor 22 Stunden Hans Valer RT @srfnews: #Krieg in der #Ukraine: #Scholz plant einem #Medienbericht zufolge zusammen mit #Macron und #Draghi noch im Juni einen #Besuch… vor 1 Tag WESER-KURIER Seit Wochen dringt die Ukraine auf einen Besuch des Kanzlers. Nun könnte er einem Medienbericht zufolge bevorstehen… https://t.co/ygvTE11vSk vor 1 Tag AugsburgerAllgemeine Laut einem Medienbericht will Bundeskanzler Olaf Scholz bald nach Kiew reisen. https://t.co/kmXKICrX1P vor 1 Tag Schwarzwälder Bote Der Bundeskanzler ist seit Kriegsbeginn noch nicht in Kiew zu Besuch gewesen, auch wenn es Einladungen gab. Einem B… https://t.co/OYLbVVEyU9 vor 1 Tag