Linke zur Ukraine: Wagenknecht mit Änderungsantrag Wie stehen die Linken zur russichen Invasion in der Ukraine? Eine Gruppe um die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht fordert drastische Änderungen am Leitantrag...

Augsburger Allgemeine vor 4 Stunden - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost



Steinmeier will engere Bande zur Indopazifik-Region Mit seinem Besuch in Indonesien setzt Frank-Walter Steinmeier ein Zeichen. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass ein Bundespräsident dort war. Bei den...

Deutsche Welle vor 4 Stunden - Top