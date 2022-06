26.06.2022 ( vor 10 Stunden )



In Südafrika beschäftigt ein mysteriöser Fall die Polizei: Mehrere Menschen wurden leblos in einer Bar gefunden. Was passiert war, ist unklar. Mindestens 21 Jugendliche sind nach einer Feier in einer Bar in der südafrikanischen Stadt East London unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Zunächst waren am Sonntag nach Behördenangaben 17 Leichen in der informell betriebenen Bar in einem Tow... 👓 Vollständige Meldung