Valdet Beqiraj RT @ndrmv: In #MV ist heute letzter #Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Mehr als 155.000 Schülerinnen und Schüler bekommen ihre #Z… vor 41 Minuten Commanderraik RT @ndrmv: In #MV ist heute letzter #Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Mehr als 155.000 Schülerinnen und Schüler bekommen ihre #Z… vor 1 Stunde NDR.de RT @ndrmv: In #MV ist heute letzter #Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Mehr als 155.000 Schülerinnen und Schüler bekommen ihre #Z… vor 1 Stunde philologenverband_mv RT @ndrmv: In #MV ist heute letzter #Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Mehr als 155.000 Schülerinnen und Schüler bekommen ihre #Z… vor 1 Stunde Schoenfelder RT @ndrmv: In #MV ist heute letzter #Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Mehr als 155.000 Schülerinnen und Schüler bekommen ihre #Z… vor 2 Stunden NDR MV In #MV ist heute letzter #Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Mehr als 155.000 Schülerinnen und Schüler bek… https://t.co/gxE6Y9YWYC vor 3 Stunden