Forscher sind auf einen beunruhigenden Trend gestoßen: Zum ersten Mal sorgte Hitze in drei Jahren nacheinander für eine Übersterblichkeit. Hohe Sommertemperaturen haben einer Studie zufolge in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils zu Tausenden hitzebedingter Sterbefälle in Deutschland geführt. Zum ersten Mal seit Beginn des Untersuchungszeitraums im Jahr 1992 sei eine Übersterblichkeit aufgrund von...