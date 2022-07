03.07.2022 ( vor 3 Tagen )



In der Region rund um die australische Metropole steigt das Wasser. Die Ministerin für Katastrophenschutz ruft die Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen. Tausende Einwohner in Sydney sind wegen sintflutartiger Regenfälle und heftiger Stürme aufgefordert, die Region zu verlassen. "Wir sehen uns jetzt Gefahren an mehreren Fronten gegenüber – Sturzfluten, Überschwemmungen in den Flüssen und Küste... 👓 Vollständige Meldung