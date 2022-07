05.07.2022 ( vor 6 Stunden )

Über " Geschlecht " sollte an der Berliner Humboldt-Uni gesprochen werden, das erregte heftigen Unmut. Historiker Jörg Baberowski erklärt, was wirklich hinter dem Protest steckt. "Geschlecht ist nicht gleich (Ge)schlecht", so lautete der Titel des Vortrags, den die Biologin Marie-Luise Vollbrecht am v