G7 will trotz Energiekrise an Klimazielen festhalten Müssen wegen des Krieges in der Ukraine die Klimaschutz-Ziele infrage gestellt werden? Im Entwurf der Abschlusserklärung für den G7-Gipfel in Elmau gibt es...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Politik





Gipfeltreffen: G7 will trotz Energiekrise an Klimazielen festhalten Müssen wegen des Krieges in der Ukraine die Klimaschutz-Ziele infrage gestellt werden? Im Entwurf der Abschlusserklärung für den G7-Gipfel in Elmau gibt es...

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Politik