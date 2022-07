08.07.2022 ( vor 4 Stunden )



Hätten die Entscheider bei der Ahrtal-Flut früher reagieren müssen? Ein Polizeibeamter äußert im Landtag scharfe Kritik am zuständigen Landrat. Ahr-Landrat Jürgen Pföhler hat nach den Worten eines ermittelnden Polizeibeamten fast keine eigenen Bemühungen unternommen, die Flutkatastrophe abzuwenden. "Er hat sich in Sicherheit gebracht und wenige Nachbarn in seinem unmittelbaren Umfeld gewarnt", ... 👓 Vollständige Meldung