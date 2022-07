Aral Open: Die Toten Ärzte: Riesenstimmung unter der Brücke

Nach dem Gletschersturz in Norditalien könnte sich die Zahl der Toten erhöhen. Extrembergsteiger Reinhold Messner rechnet mit weiteren Vorfällen dieser Art....

Weitere Tote in Dolomiten befürchtet Nach dem folgenschweren Gletschersturz in den Dolomiten mit mindestens sechs Toten setzen die Einsatzkräfte am Montag die Suche an der Flanke des Berges...

