Spaniens Fußballerinnen sind bei der Europameisterschaft ins Viertelfinale eingezogen. Der Titelkandidat kam in seinem letzten Vorrundenspiel in London-Brentford zu einem späten 1:0 (0:0) gegen Dänemark. Marta Cardona von Real Madrid erzielte das Tor in der 90. Minute. Spanien hätte aber auch ein Re