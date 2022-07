20.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle. Die höchsten Messwerte gibt es anderswo, doch auch in der Region werden hohe Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle. Die höchsten Messwerte gibt es anderswo, doch auch in der Region werden hohe Temperaturen erreicht. Wo es am Dienstag am heißesten war. 👓 Vollständige Meldung