Großeinsatz in mehreren Favelas der Millionenstadt Rio de Janeiro: 18 Menschen wurden getötet – 16 der Opfer waren laut Polizei mutmaßliche Kriminelle. Bei einem Polizeieinsatz in einem der größten Armenviertel der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Davon seien 16 mutmaßliche Kriminelle gewesen, teilte die Polizei am Donnerstagabend (Ortszeit) m...