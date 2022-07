Erst im November des vergangenen Jahres macht Moritz Bleibtreu die Liebe zu seiner Freundin Saskia öffentlich. Nun heiratet das Paar in Schleswig-Holstein....

In Renaissance-Schlösschen - Schauspieler Moritz Bleibtreu hat heimlich geheiratet Moritz Bleibtreu hat am Freitag seine Freundin Saskia de Tschaschell in kleinem Kreise in Schleswig-Holstein geheiratet. Erst im November vergangenen Jahres...

Focus Online vor 2 Tagen - Kultur