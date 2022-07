25.07.2022 ( vor 5 Stunden )

In der franz ösischen Nationalversammlung ist eine Debatte über den Kleidungsstil der männlichen Abgeordneten ausgebrochen. Eine Krawattenpflicht steht im Raum. Die nahende Sommerpause der französischen Nationalversammlung kündigt sich durch skurrile Debatten an: Seit etwa einer Woche debattieren Politiker in Frankreich über eine mögliche Krawattenpflicht für Abgeordnete. "Man kommt hier nicht a...