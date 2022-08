cora bienert RT @haOlam_de: Andere EU-Länder fordern: Deutschland solle seinen Atomausstieg rückgängig machen »Wenn Deutschland Gas sparen möchte, da… vor 4 Tagen haOlam Andere EU-Länder fordern: Deutschland solle seinen Atomausstieg rückgängig machen »Wenn Deutschland Gas sparen m… https://t.co/6tg80Eof7O vor 4 Tagen Henry K. B. RT @Moms4G: "Die drei Atomkraftwerke, die nach Angaben von Experten in Deutschland wieder in Betrieb genommen werden könnten, sind die Kern… vor 5 Tagen Dino Uhle RT @Wirtschaftsrat: „Wenn Deutschland Gas sparen möchte, dann möge es doch bitte seine Atomkraftwerke weiterlaufen lassen – beziehungsweise… vor 5 Tagen Mothers for Nuclear Deutschland "Die drei Atomkraftwerke, die nach Angaben von Experten in Deutschland wieder in Betrieb genommen werden könnten, s… https://t.co/z73RItA00Y vor 5 Tagen Ziemlich stark RT @DrGuertler: Der slowakischen Wirtschaftsministers Richard Sulík: „Wenn Deutschland Gas sparen möchte, dann möge es doch bitte seine Ato… vor 5 Tagen