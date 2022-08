Am Morgen hatte sich Kanzler Olaf Scholz die Turbine angesehen und für startklar befunden. Nun reagiert der Kreml darauf. Russland hat erneut jegliche Schuld an...

Am Morgen hatte sich Kanzler Olaf Scholz die Turbine angesehen und für startklar befunden. Nun reagiert der Kreml darauf. Russland hat erneut jegliche Schuld an...

Lange wurde ein Geheimnis daraus gemacht, wo die reparierte Turbine für die Nord Stream 1 ist. Nun ist klar: in Mülheim. Warum eigentlich? Da steht sie nun,...

Lange wurde ein Geheimnis daraus gemacht, wo die reparierte Turbine für die Nord Stream 1 ist. Nun ist klar: in Mülheim. Warum eigentlich? Da steht sie nun,...

Nord Stream: Turbine ist noch immer in Deutschland Deutscher Bundeskanzler will Turbine am Mittwoch besichtigen Die Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 befindet sich nach wie vor in Deutschland....

oe24 vor 1 Tag - Finanzen