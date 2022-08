07.08.2022 ( vor 1 Woche )



Am Abend scheinen die Augsburger nicht mehr in Kauflaune zu sein. Weil die Frequenz fehlt, haben einige Geschäfte ihre Öffnungszeiten verkürzt. Am Abend scheinen die Augsburger nicht mehr in Kauflaune zu sein. Weil die Frequenz fehlt, haben einige Geschäfte ihre Öffnungszeiten verkürzt. 👓 Vollständige Meldung