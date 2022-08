14.08.2022 ( vor 2 Stunden )



Am zweiten Premier-League-Spieltag kassiert der englische Fußball-Rekordmeister eine Klatsche in Am zweiten Premier-League-Spieltag kassiert der englische Fußball-Rekordmeister eine Klatsche in Brentford . Punktlos sackt der Traditionsclub ans Tabellenende. 👓 Vollständige Meldung