Gerade hat China seine Manöver vor Taiwan beendet, da markiert die USA ihren Standpunkt: Man werde in naher Zukunft, so wie in der Vergangenheit auch,...

Warum in die Ferne schweifen ...? Schöne Reise- und Ausflugsziele von Seecamping bis Schlafbauwagen gibt es auch in der Region.

Die Suche nach Abkühlung wird die Region auch am Wochenende beschäftigen. Aber hey, die Perseiden sausen über den klaren Himmel.

Antony Blinken in Afrika: Schwierige Vermittlung zwischen Ruanda und Kongo Auch der Außenminister der USA kann die Sicherheitskrise in der Region der Großen Seen nicht lösen. Ganz zwecklos war seine Reise wohl dennoch nicht.

Deutsche Welle vor 3 Tagen - Welt