Behörden in Brandenburg und Polen rätseln weiterhin über den Grund für das Fischsterben in der Oder. Die Umweltministerin kritisiert derweil das Nachbarland. Die Ursache für das massive Fischsterben in der Oder gibt den Behörden weiterhin Rätsel auf. Es gebe eine "absolute Anomalie" des Wassers, sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Montag im Rundfunk Berlin-Brandenburg. In de...