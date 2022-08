16.08.2022 ( vor 8 Stunden )



Mehrere Staaten in Europa fordern einen Reisebann für Russen. Mehrere Staaten in Europa fordern einen Reisebann für Russen. Kanzler Olaf Scholz hat in Oslo nun Stellung bezogen. Auch um Gaslieferungen ging es bei seinem Besuch. 👓 Vollständige Meldung