16.08.2022 ( vor 9 Stunden )

Gegen den Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten wird Berichten zufolge ermittelt. Rudy Giuliani soll sich an den Versuchen beteiligt haben, Donald Trump im Amt zu halten. Der Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, ist Medienberichten zufolge Ziel strafrechtlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit der Wahl 2020. Die " New York Times" und der Sender CNN berichteten am Mont...