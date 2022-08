17.08.2022 ( vor 5 Stunden )

Seit Tagen wird über die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder gerätselt. Nun erhärtet sich eine der Theorien. Noch stehen aber Tests aus. Auf der Suche nach der Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder haben die Forscher weiter eine giftige Algenart im Blick, die sich im Fluss rasant entwickelt hat. Nachdem t-online am Dienstag bereits über die Theorie berichtet hatt...