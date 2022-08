Biden will Millionen Hochschulabsolventen Schulden teilweise erlassen

25.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Joe Biden setzt ein Wahlversprechen um: Seine Regierung hat einen Schuldenerlass für mehrere Millionen Hochschulabsolventen angekündigt. In den USA sollen mehrere Millionen Hochschulabsolventen ihre Schulden beim Staat nicht mehr komplett zurückzahlen müssen. Präsident Joe Biden kündigte am Mittwoch in Washington an, dass die Regierung in Teilen auf die Rückzahlung von Studienkrediten verzichte... 👓 Vollständige Meldung