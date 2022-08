25.08.2022 ( vor 17 Stunden )



Mücken übertragen in Deutschland seit 2019 das West-Nil-Virus. In Sachsen-Anhalt infizierte sich jetzt die erste Person in diesem Jahr.