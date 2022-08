Der Tankrabatt endet am 31. August. Wie hoch die Preise für den Liter Benzin und Diesel dann steigen und ob die Kunden jetzt noch kanisterweise Kraftstoff...

110 Jahre nach dem Tod von Karl May ist Deutschland im Bann einer Winnetou-Debatte. Die Kontrahenten beschimpfen sich gegenseitig als Rassisten und...

Im Nibelungenlied tötet er Siegfried, doch Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein erzählte die Geschichte des Hagen von Tronje neu. Seine Version wird nun in großem...

Rassismus-Diskussion um Winnetou: Übt Ravensburger Selbstzensur? Um einen lose auf Karl May aufbauenden Kinderfilm entbrannte eine heftige Diskussion. Die Bücher zum Film werden nicht mehr geliefert, nun kommt der Vorwurf der...

DiePresse.com vor 4 Tagen - Oesterreich