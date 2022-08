27.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Die Angst vor einer Atomkatastrophe wie in Tschernobyl ist groß. Am AKW Saporischschja können nun offenbar die Schutzstandards kaum noch eingehalten werden. Die Angst vor einer Atomkatastrophe wie in Tschernobyl ist groß. Am AKW Saporischschja können nun offenbar die Schutzstandards kaum noch eingehalten werden. 👓 Vollständige Meldung