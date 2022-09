Insgesamt 33 Kisten werden in der Liste aufgeführt. Die Fahnder fanden auch leere Ordner mit Geheimhaltungsvermerk.

FBI findet leere Ordner in Trumps Haus in Mar-o-Lago 33 Kisten wurden in Donald Trumps Haus in Florida beschlagnahmt. Darin waren auch leere Ordner – in denen eigentlich streng geheime Dokumente aufbewahrt...

t-online.de vor 13 Stunden - Deutschland