Pakistan leidet noch immer unter heftigen Überschwemmungen. Mindestens 60 Menschen sind in den Fluten gestorben. Bei neuen Überschwemmungen in Pakistan sind am Wochenende Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Provinz Sindh im Süden des Landes seien nach weiteren heftigen Regenfällen mindestens 60 Tote zu beklagen, teilten die Behörden am Sonntag mit. Eine Entwarnung sei nicht in S...