08.09.2022 ( vor 11 Stunden )



In Brasilien macht ein kurioser Fall Schlagzeilen: Zwei Kinder kommen wie Zwillinge zur Welt, sind aber nur Halbgeschwister. Wie es dazu kommen kann. Eine 19-jährige Frau hat in Brasilien Zwillinge bekommen. Das Kuriose: Es gibt zwei biologische Väter. Die Frau hatte mit beiden Männern am gleichen Tag Sex und wurde von beiden schwanger. Das bestätigten DNA-Tests, die sie sich von beiden Vätern ... 👓 Vollständige Meldung