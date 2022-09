08.09.2022 ( vor 4 Stunden )

Die Kritik am Wirtschaftsminister reißt nicht ab. DIW-Chef Marcel Fratzscher gibt Robert Habeck und seinen Insolvenz -Äußerungen nun Rückendeckung. Der Ökonom Marcel Fratzscher hat Wirtschaftsminister Robert Habeck gegen den Vorwurf verteidigt, dieser habe sich mit seiner Talkshow-Äußerung zur Insolvenzgefahr in der Energiekrise vergaloppiert. "Ich verstehe die Kritik an den Aussagen von Wirtsc...