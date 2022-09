Der SV Horn hat den Sprung an die Tabellenspitze der Admiral 2. Liga verpasst. Die Waldviertler kassierten am Samstag mit einem 0:2 beim GAK die erste...

Der Werdegang von Graham Potter liest sich wie in einem Computerspiel: Noch vor elf Jahren trainierte er in Schwedens vierter Liga - nun bezahlt der FC Chelsea...

Der HSV muss durch ein Eigentor und einen Kieler Joker bis zur letzten Sekunde zittern, steht aber mindestens für eine Nacht an der Spitze der zweiten Liga....

Die Premiere ist vermurkst: Der 1. FC Union verliert den Auftakt in der Europa League. Gegen Union Saint-Gilloise nutzt Berlin vor heimischer Kulisse seine...

Die Augsburger Panther haben rund eine Woche vor Beginn der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga Angreifer Terry Broadhurst verpflichtet.

Gnadenfrist oder Entlassung? - Nach Donezk-Blamage: Tedescos steht in Leipzig vor dem Aus Nachdem RB Leipzig mit nur Platz elf in der Liga schon in der Krise war, brennt nach der Blamage in der Champions League der Baum. Es wird eng für den Trainer.

