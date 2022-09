12.09.2022 ( vor 7 Stunden )



Zinssorgen und Inflationsängste belasten Anleger und Investoren. Dennoch ist am Montag mit einem leichten Plus beim Dax zu rechnen. Zinssorgen und Inflationsängste belasten Anleger und Investoren. Dennoch ist am Montag mit einem leichten Plus beim Dax zu rechnen. 👓 Vollständige Meldung