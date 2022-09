Neo//Lix 🦠😷🦠 Aserbaidschan gönnt sich übrigens gerade einen kleinen Angriffskrieg gegen seinen Nachbarn Armenien, der - anders a… https://t.co/6BNsGjAqIS vor 42 Minuten Fredy Meury Jetzt heissts, #armenische Flaggen hissen! #asarbaidschan ächten und verteufeln! Boykottieren! https://t.co/5erJbsBRGr vor 2 Stunden Chris #Aserbaidschan greift #Armenien an. Noch vor 1 Monat reiste U. von der Leyen nach Aserbaidschan, um mit Staatschef… https://t.co/0OJPvbaeUK vor 2 Stunden Lena Lenin RT @textautomat: Mindestens 49 armenische Soldaten sind tot. Der Angriff dauert noch an. https://t.co/Y0ymTGy6qK vor 4 Stunden Nadia Bukhari . RT @textautomat: Mindestens 49 armenische Soldaten sind tot. Der Angriff dauert noch an. https://t.co/Y0ymTGy6qK vor 4 Stunden Narine RT @textautomat: Mindestens 49 armenische Soldaten sind tot. Der Angriff dauert noch an. https://t.co/Y0ymTGy6qK vor 5 Stunden