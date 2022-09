Roland Vossebrecker RT @Oxfam_DE: Was gerade in Pakistan passiert wird in Zukunft immer mehr Menschen treffen. Frau von der Leyen, wir brauchen einen europaw… vor 49 Minuten Berufliches Netzwerk Spinnen-Netz.ArbeitMitWirkung RT @Oxfam_DE: Was gerade in Pakistan passiert wird in Zukunft immer mehr Menschen treffen. Frau von der Leyen, wir brauchen einen europaw… vor 1 Stunde Hans Jakobus Von der Leyens Rede zur Lage der EU: „Putin wird scheitern, Europa wird siegen“ https://t.co/EzrgDqbROa via… https://t.co/I3RnakprSk vor 2 Stunden loni411 @berlinerzeitung Es ist schön das #Blinken tiefe Besorgnis ggü Armenien teilt. Mehr wird hier auch nicht passieren,… https://t.co/tEF01FtKNY vor 2 Stunden Michael RT @Oxfam_DE: Was gerade in Pakistan passiert wird in Zukunft immer mehr Menschen treffen. Frau von der Leyen, wir brauchen einen europaw… vor 4 Stunden Oxfam Deutschland Was gerade in Pakistan passiert wird in Zukunft immer mehr Menschen treffen. Frau von der Leyen, wir brauchen ein… https://t.co/qkobuP5TYF vor 4 Stunden