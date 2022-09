18.09.2022 ( vor 7 Stunden )



In Baden-Württemberg ist die Polizei wegen toter Fische im Bodensee alarmiert. Ein Spaziergänger entdeckte Dutzende Kadaver. Im Bodensee hat die Wasserschutzpolizei in Langenargen nach dem Hinweis eines Spaziergängers zahlreiche tote Fische gefunden. Der Mann habe gemeldet, dass deutlich mehr als 100 kleine tote Weißfische im Wasser trieben, teilte die Polizei in Göppingen am Samstagabend mit. ... 👓 Vollständige Meldung