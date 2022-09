Doris B RT @wiwo : Der Sommer ist vorbei, in Deutschland wird wieder geheizt. Die Gasspeicher können trotzdem noch befüllt werden – auch ohne Erdgas… vor 1 Tag

The Smart 7: Deutsche Edition Die Lage am Morgen: Scheinreferenden in Ostukraine, Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt, Vorratsdatenspeicherung unzu… https://t.co/MMD1pbBYQO vor 1 Tag