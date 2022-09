25.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Nordkorea hat offenbar eine ballistische Rakete getestet. Nach Berichten aus Südkorea sei sie im offenen Meer gelandet. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Sonntag erneut eine ballistische Rakete in Richtung offenes Meer abgeschossen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär. Die nicht näher beschriebene Rakete sei in Ric... 👓 Vollständige Meldung