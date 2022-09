Was für ein Spiel in Wembley. Nach einer teils vogelwilden Begegnung trennen sich Deutschland und England 3:3. Kapitän Joshua Kimmich sucht in Wembley dabei...

Musiala und der Spitzname "Bambi": "Könnte schlimmer sein" Es ist Zeit für einen Fan-Liebling in Wembley: Hansi Flick lässt Jamal Musiala gegen England von Beginn an ran. Der Bayern-Youngster erinnert an "ein paar...

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Sport