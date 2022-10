01.10.2022 ( vor 9 Stunden )

In Nigeria sollen für Werbung nur noch einheimische Models im Einsatz sein. An dem neuen Gesetz gibt es Kritik. Ab heute sind in Nigeria Models mit heller Haut nicht mehr auf Werbeplakaten zu sehen. Die nigerianische Regierung hat ab 1. Okotber ein "Verbot für die Verwendung ausländischer Models und Sprecher für jegliche Werbung, die auf der nigerianischen Werbefläche ausgerichtet oder gezeigt ...