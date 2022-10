01.10.2022 ( vor 5 Tagen )

Seit Beginn der Woche strömt unkontrolliert Gas aus den beiden Ostseepipelines. Eine der Leitungen in Nord Stream 2 soll mittlerweile leer sein. Aus der beschädigten Ostsee- Pipeline Nord Stream 2 tritt kein Gas mehr aus. Man sei vom Betreiber darüber informiert worden, dass sich der Druck in der Pipeline stabilisiert habe, teilte die dänische Energiebehörde am Samstagnachmittag auf Twitter mit....