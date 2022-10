Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Stunden



Wahl in Brasilien: Lula gewinnt 1. Runde, aber Bolsonaro stärker als vorausgesagt 01:41 Bei der Präsidentenwahl in Brasilien hat Lula die erste Runde knapp gewonnen. Der Herausforderer und Amtsinhaber Bolsonaro gehen damit am 30. Oktober in die Stichwahl.